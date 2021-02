Benoît IGNACE

Depuis 2013, jai participé à la création dEni énergie et services France pour en faire la 4ème entreprise énergétique Française.

Construire une nouvelle marque pour challenger le statu quo et réinventer les métiers de la fourniture dénergie donne le sens de mon engagement depuis plus de 7 ans.

1,5 Millions de clients particuliers et professionnels nous font confiance et Eni énergie et services France est élue pour 2020-2021 et pour la 3ème année consécutive « Meilleur fournisseur énergétique ».

Alors si vous souhaitez participer à la transition énergétique au sein dune entreprise à taille humaine soutenue par un groupe international majeur Contactez-moi !

En résumé

Dirigeant impliqué et passionné, je suis toujours à la recherche de nouvelles directions et projets pour atteindre les objectifs à court terme et surtout préparer lavenir.

Bâtisseur dans lâme, je suis particulièrement attiré par les activités de création et de transformation des business, des organisations et du développement des collaborateurs.

- Direction & développement dentreprise dans un environnement international

- Transformation digitale à travers les outils et les méthodes

- Management commercial

- Stratégie marketing & communication