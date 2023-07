Benoit LACROIX

Au cours de mes différentes missions, j’ai développé des compétences de consultant fonctionnel et technique sur des projets de toutes tailles.

Les principales tâches menées sont :

• Gestion de projet(équipe de 3 à 50 personnes)

• la conception d’applications (rédaction de cahiers des charges, de spécifications fonctionnelles)

• la qualification (rédaction de scenarii de test, conduite de recette fonctionnelle, tests de charges)

• le développement d’application et l’animation de développements



Je suis intervenu dans les secteurs suivants :

- Assurance et Banque,

- Industrie,

- Énergie,

- Télécom.



Mes compétences :

AMOA

AMOA AMOE

AMOE

Analytics

Business

Business Object

GRC

Microsoft CRM

Oracle

Siebel

Siebel analytics

Business Intelligence