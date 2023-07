Benoit LAGATTU

Après un parcours en société de services (missions à EADS-LV, EDF et Renault) en tant qu'ingénieur d'études puis consultant, j'ai été Chef de Projets Batteries satellites à SAFT, Division Défense et Espace, ainsi que Chef de Produits Lanceurs. En Novembre 2002, j'ai pris la tète du service Qualité Satellites (5 p.) et participé aux certifications ISO9001:2000 et EN9100. En Juillet 2005, Je suis devenu Responsable Qualité pour toute la Division Défense et Espace tout en étant auditeur interne (ISO9001:2000, EN9100 et ISO14001) et pilote d'un programme de formation interne.

En 2009, je suis revenu à la gestion de projets de batteries satellites en particulier pour des clients export.

Depuis début 2017, je réalise des missions pour le service Qualité en tant qu'ingénieur Qualité Senior

En parallèle, je donne des conférences et des cours à l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechniques et membre actif du Groupe Régional Poitiers - Centre Atlantique de la 3AF.



Mes compétences :

Bureautique

Gestion de projets

Qualité

Audit interne

PMI

ISO14001

Audit

ISO9001