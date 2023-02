Benoît LAPORTE

Www.abletudes.fr



Dessinateur en agencement intérieur, à vocation technique, ABL propose d'accompagner agenceurs, architectes, agenceurs, architectes d'intérieur, décorateurs, artisans, maîtres d'œuvre, chargés d'affaire, dans l'étude de leurs projets neufs ou de rénovation.



Spécialisé dans le mobilier (+menuiseries intérieures) et les plans d'exécution correspondants, mes collaborations m'ont amenées à travailler sur de prestigieux chantiers (hôtels parisiens, salons de la haute horlogerie à Genève et Bâle, chalets et hôtels de luxe à Courchevel et Méribel, magasins de joaillerie à Cannes, Courchevel et Kiev, commerces de toutes natures...)

Logiciels Autocad LT (maitrise) et Archicad 17 (débutant)



Créer un ouvrage sur-mesure requière détail et précision, ABL analyse donc votre projet, vos esquisses ou simplement une idée, et les traduit en plans d’exécutions dimensionnés et référencés pour une fabrication et une pose optimales.



Types de réalisations :



• Hôtels et boutiques diverses, bars, banques d’accueil, stands…

• Dressings, placards, lits, têtes de lits, tables, chevets,

bibliothèques, cuisine, salle de bains, meubles TV, bureaux,

habillages muraux, portes de communication et baies libres…



Mes compétences :

AutoCAD

Dessin

Archicad 17