J'ai développé, en collaboration avec le Centre Informatique et Christophe Delire, les nouvelles technologies de l'information de la Province de Hainaut. Le projet s'appelle "dialhainaut". Nous avons assuré la présence de la Province de Hainaut sur de nombreuses plateformes sociales et développé notre propre communication vidéo. Plus qu'une révolution technologique, il s'agit d'une révolution de mentalité !



Mes compétences :

Communication

Social network

Web 2.0

Internet

Musique