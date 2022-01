Benoit LEMASSON

Supply Chain manager motivé, capable de gérer les exigences des clients , le service à la clientèle et la logistique en matière de transport et d'optimisation des flux. Grande capacité d'analyse et de résolution de problèmes et très bonnes qualités relationnelles.



Mes compétences :

Supply Chain / Flux end to end

Formation et développement

Evolution dans un environnement International

Anglais : score TOEIC 2018 : 850

SAP , Pack Office

Gestion de projet

Amélioration de process

Audit

Supply Chain

Fourth-Party Logistics

Project Management

Transport Management System

SAP