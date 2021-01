Benoît MAHIEUX

Après plus de 10 ans en agence, et une expérience en tant que graphiste indépendant, je recherche à présent un poste en agence en tant que DA ou graphiste confirmé.

Je maîtrise parfaitement la suite Adobe et les règles ortho-typo, ainsi que la relation client.

Création et mise en pages de livres, création de couverture de livre, tirés-à-part, co-édition, prise de brief, recherche icono et typo, recherche de concept, création et suivi de collection. Affiche, flyers, packaging, leaflet, kakémono, rapport d'activité, PLV...



Créativité - rapidité -efficacité - force de propositions…



Mes compétences :

Création

Édition

Communication

Publicité

Graphisme

Adobe InDesign CS6

Direction artistique

Adobe Photoshop CS5

Acrobat Pro

Adobe Illustrator CS6

règles ortho-typo