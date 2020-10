Benoit MARCELLIN

Mon parcours professionnel s'articule autour des enjeux CRM / Marketing clients, d'abord comme consultant puis comme responsable opérationnel.



Je travaille désormais plus spécifiquement sur des sujets de connaissance client et notamment sur comment transformer de l'information BtB en levier de performance marketing et commerciale.



Mes compétences :

MARKETING

MARKETING RELATIONNEL

RELATION CLIENT

CRM

GRC

Gestion de projet

Management opérationnel

Big Data

Connaissance clients

Accompagnement au changement