François STAES

Direction du service Commercial et Marketing pour accompagner nos clients dans leurs enjeux métiers à travers nos compétences BI, Gouvernance de données et Big Data.



Nous intervenons sur la globalité des projets décisionnels sur les phases de conseil et de réalisation de projet avec une équipe de consultants certifiés et confirmés.



Business Intelligence

Permettre le pilotage de son activité avec des données fiables et des outils simples.



Gouvernance des données

Faire évoluer les indicateurs d’entreprise, avoir des données de qualité et en valider l’unicité.



Big Data & Prédictif

Permettre l’analyse de très grands volumes de données pour en sortir des tendances et des projections.



https://fr.linkedin.com/in/fstaes 



Mes compétences :

SSII

RECRUTEMENT

business intelligence

vente

management

direction de Business Unit