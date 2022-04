Seasoned Sales Engineer at Capgemini Technology Services

- FS Blockchain Community

- DLT enthusiast

- Account management for Financial Services



Mes compétences :

Économie

Analyse financière

Management

Négociation commerciale

Communication

Marketing

Politique économique internationale

Droit des affaires

Comptabilité

Vente

Commerce

Automobile

Rigoureux

Adaptable

Commercial

Vente B2B