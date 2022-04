Benoit PERROT

La démarche de développement commercial est l’occupation majeure de toute entreprise souhaitant développer son business. En effet, si elle ne cherche pas à développer sa clientèle, la société perdra en chiffre d’affaires. Cependant, pour réaliser un développement commercial efficace et pousser votre équipe commerciale à la réussite, il convient d’avoir une approche stratégique commerciale globale et unique.

C’est avec plus de vingt ans d’expérience dans les différentes unités de groupes internationaux que je vous propose aujourd’hui mes compétences dans le domaine commercial et la formation concernant les méthodologies de ventes et l’approche client.



Mes compétences :

Management

Négociation

Vente B2B

Analyse stratégique

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Grands comptes