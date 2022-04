Benoit PERROT

Ancien auditeur senior en cabinet externe (Mazars) je suis actuellement chez Leroy Merlin pour un parcours de formation en magasin dans le but de rejoindre les services de contrôle de gestion opérationnel.



Mes principales responsabilités au quotidien sont :

- membre du comité de direction du magasin (CA compris entre 30 et 50 M€)

- management d'une équipe de 9 personnes et animation à la vente

- responsable des comptes d'exploitation et de l'atteinte des objectifs des rayons relevant de mon périmètre

- garant du respect des procédures

- animation à la sécurité des équipes









Mes compétences :

Analyste financier

Audit

Banque

Banque d'investissement

Commercial

Finance

Finance d'entreprise

Investissement

Relationnel

RIGOUREUX