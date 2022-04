Benoît PERRUCHET

Après une formation en informatique et en gestion, ma carrière a démarré par la technique informatique et très rapidement évolué vers une double compétence technique et fonctionnelle.

J'interviens à tous les niveaux du processus de système d'information en tant que maîtrise d'oeuvre ou maîtrise d'ouvrage pour des entreprises de tailles diverses



Je travaille actuellement sur des projets d'Echanges Inter-Applicatifs à l'aide des ETL Genio et TALEND.



Mes compétences :

Genio

Photographie

Java

Vaadin

Gestion de projet

Talend

ETL

Formation

Conseil