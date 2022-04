Benoit PETIT

Géographe de formation, mon profil pluridisciplinaire me permet de m'adapter à de nombreuses missions pouvant concerner l'environnement, l'aménagement du territoire, des phénomènes de société et bien plus encore.



Mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir une réelle maîtrise des logiciels de DAO et de CAO ainsi que des outils SIG actuels et particulièrement pour mon travail à ERDF. En effet, j'ai du faire preuve d'une extrême rigueur notamment pour cartographier les lignes électriques au 200ième, m'adapter à une façon de travailler spécifique, et assimiler rapidement des informations propres à ERDF. Mon stage à la DRAC a été très formateur en partie par la diversité des travaux cartographiques qui m'ont été demandé. Durant mon cursus, j'ai pu réaliser des cartes destinées à un grand public, à des conseillers, et à des élus pour la prise de décision. J'aime le travail bien fait et mes cartes s'associent toujours d'un soin du détail minutieux.





Mes compétences sont les suivantes:



Cartographie : Connaissance en sémiologie graphique.

Réalisation de cartes d’analyse, de corrélation graphique, de synthèse.

Adobe Illustrator CS\CS2\CS3.

Système d’Information Géographique : ESRI (Arcview 3, 8 et 9), MapInfo, Géoconcept, Cartes et Données, Star, SIG d’ERDF.

Access 2003, Modélisation Merise et UML, Analyse SI.

Topographie : Relevé topographique, restitution et dessin sous Autocad, Covadis, Atlog wincarto 200 (ERDF), Pacifique (ERDF).

Informatique : Maîtrise de Windows, Word, Excel, Powerpoint, Internet.

Programmation : Langage SQL, HTML, XHTML, CSS, maîtrise de dreamweaver, Visual Basic (VB6).

Réalisation d'une enquête sur les déterminants de la mobilité des étudiants Erasmus inscrits à l’UFR des sciences humaines de Poitiers en 2004-2005 et sur les lieux de la mobilité (codification de l’enquête et entretiens individuels).



