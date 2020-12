Benoit GUINARD

Chef de projet SIG, j'aime traiter l'information géographique sous tous ses aspects que ce soit en aménagement du territoire, transports, environnement ...



Mes compétences sont orientées autour de la mise en place, la gestion et l'administration de solutions d'informations géographiques. Mon cursus et mes expérience m'ont permis d'acquérir de solides bases dans des domaines variés : études statistiques, analyses spatiales, gestion de projet, gestion serveur et SGBDR, infographie.



Ces outils et méthodes, complétés par de solides connaissances en phénomènes géographiques, me permettent ainsi de répondre au mieux aux exigences du métier.



Je considère que les SIG sont un outil au service de problématiques métier faisant appel à des compétences en géographie mais aussi en informatique.



Je suis ouvert à toute proposition



Mes compétences :

ArcGIS

Journalisme

Statistiques

Analyse spatiale

SGBD

Gestion de projet

Géomatique

Cartographie SIG

Animation de formations

Infographie

Géographie