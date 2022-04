Antoine GUINARD

La société DIAMSOLS est une société spécialisée dans le polissage des sols béton ( quartzé et traditionnel) et des sols en bois. Nous intervenons sur toute la France selon la surface à traiter.



Nous répondons à des problématiques de sols suite à des réceptions de dalles refusées, erreurs de lissage, préparation et décapage pour accueillir un nouveau revêtement dans le neuf comme la rénovation. Nous proposons aussi le bouchardage pour vos demandes extérieurs.



Consultez notre siteArray