Antoine GUIMARD

Professionnel paramédical depuis plus de 10 ans, je suis également titulaire d'un master 2 en Sciences de l'Education parcours "ingénierie et Conseil en formation".

Pour compléter mon cursus j'ai décidé d'intégrer à la rentrée de septembre 2014 l'Institut de Formation des Cadres de Santé des Pays de la Loire.

Cette double posture de professionnel de santé et de spécialiste des questions liées à la formation et à l'encadrement d'une manière générale m'amène à rechercher un emploi me permettant de développer cette double compétence dans divers secteurs sanitaires ou médico-sociaux en tant que manager de proximité ou consultant.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Santé

Conseil en formation

Conduite de projet

Management