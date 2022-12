Manager chez Richel Group depuis 2015, j'anime mon équipe commerciale sur la France et le Benelux. Je les accompagne dans l'étude et la vente de solutions de bâtiments industriels metallo-textiles Toutabri auprès des grands comptes des marchés du BTP, recyclage, industrie, etc.



Avantages de nos Toutabri ?

* Economique

* Modulaire, démontable, déplaçable

* Livraison rapide

* Résistant : Norme Eurocodes bâtiments

* Sans fondation