Emmanuel LOUAPRE

Expert dans les solutions d'impression à valeur ajoutée, j'ai aujourd'hui en charge de conseiller mes clients et prospects en matière de gestion documentaire : impression, archivage, workflow documentaire...

J'exerce cette activité sur le secteur de l'Ille & Vilaine pour des entreprises régionales et nationales.

Quelques références de sociétés qui me font confiance : Ouest France, Le Groupe Beaumanoir, Quaron dans le secteur de la chimie, Le Groupe Giboire dans le secteur de l'immobilier. La liste n'est pas exhaustive !