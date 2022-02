13 ans d'expériences chez Canon département systèmes d impression professionnel.

Réduction des coûts de leasing et de maintenance de votre parc photocopieur.



Nos clients : PMI, PME, GRAND COMPTE, professions libérales, Avocats, notaires, mais également les agences de com, le architectes etc





PHOTOCOPIEURS n&b et couleur

fAX, Efax

Imprimantes

Scan réseaux

Solution de Ged

Solution logiciel CANON



Mes compétences :

Développement commercial

Vente

Management commercial

Bureautique

GED