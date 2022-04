Actuellement en poste chez Groupon.fr (http://www.groupon.fr/ ), j'ai contribué à l'élan et la réussite de cette star-up qui a connu la plus grande croissance jamais réalisée pour une société! (http://blog.groupon.fr/2010/08/20/groupon-fait-la-une-du-magazine-forbes-comme-lentreprise-a-la-croissance-la-plus-rapide/ )

Après avoir été commercial, Responsable des ventes sur la Bretagne et la Basse Normandie, Manager de la province du Québec ( 50 personnes), puis du quart Nord/ouest France, du pôle commercial sédentaire, je suis actuellement en charge des grands comptes nationaux pour l'entreprise.



De nature curieuse, tenace, convaincante et persuasive, et après 5 années d'expérience chez un distributeur de produits nautiques en tant que commercial terrain, j'ai acquis des responsabilités à travers une équipe commerciale. En effet, apporter mes connaissances terrains, de management, de commercialisation de services ou produits, et mon enthousiasme, c'est pour moi un challenge que je réalise chaque jours avec plaisir et simplicité.



http://www.doyoubuzz.com/antoine-liance



Seulement, mon objectif est beaucoup plus ambitieux :

Le management, le travail d’équipe, les perspectives d’évolution sont tout ce qui me motive à vous écrire ces quelques lignes.

Je désire m’investir dans un groupe sur le long terme et ne pas compter mes heures pour vous prouver que je peux diriger une grande équipe dans un avenir proche. Mes qualités d’organisation, de rigueur et mon sens des responsabilités seront le reflet de vos valeurs.

Je suis sportif et ne manque pas de volonté ainsi que d’énergie pour atteindre mes buts.



Mes compétences :

Développement commercial

Formateur commercial

E-commerce

Business management

Commercial

Responsable Commercial

Rigoureux

négociation

Management