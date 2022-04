Benoit PETIT

Vous avez besoin d'un expert en management commercial pour assurer le développement de votre entreprise. Il y en a des milliers...



Donc vous cherchez un expert ayant de solides résultats dans un milieu concurrentiel , en BtoB et en BtoC. Un esprit novateur qui a déjà fait la différence chez des leaders comme Rexel, Lapeyre, Leroy Merlin...



Vous souhaitez un expert pouvant évoluer aisément entre des équipes opérationnelles et des interlocuteurs de haut niveau.



Et surtout un expert proche des décideurs qui sait clarifier/synthétiser des projets complexes pour une compréhension rapide et des prises de décisions adaptées.



Rencontrons nous !



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion commerciale

Gestion de projet

Merchandising

Gestion

Management

Distribution

Finance d'entreprise

Marketing

budgets

Sieges

Microsoft Office

Business Objects

Business Development