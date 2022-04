Je suis Benoit PHILIPPE, j'ai... Non vous savez quoi ? On s'en fiche de moi ! Ce qui compte, c'est ce que je peux faire pour vous. Vous avez besoin de quelqu'un pour votre communication, et ce du logo à la campagne de pub ? Je suis votre homme !



Ça fait un moment que l'idée d'enfin réaliser un logo pour vous démarquer de vos concurrents traîne dans votre tête ? Vous vous êtes dit : "Tiens, je vais demander au cousin du frère de ma tante, il touche un peu sur PhotoShop..." STOP ! Mauvaise idée.



"Ouais mais au moins ça sera pas cher." Je vous l'accorde, mais qu'est-ce qu'est le plus important : le prix ou la qualité ?

Avec moi, vous n'aurez pas à vous poser cette question, car je le fais pour vous : de la qualité pour des prix abordables pour tous. Contactez-moi, nous aurons tout le loisir d'en parler.



En plus de mon domaine de prédilection, et grâce à un vaste réseau, j'ai la possibilité de répondre à un certain nombre de besoins, comme en photographie, réalisation et montage vidéo, etc...



C'était Benoit PHILIPPE, je vous rends l'antenne, à vous les studios !



Mes compétences :

Community management

Faire-part

Vitrine

Signalétique

Campagne de pub

Enseigne

Flyers

Brochures

PLV

Dépliants

Logos

Cartes de visites

Design graphique