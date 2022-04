Benoit PHILIPPE

Plus de 15 années dans le domaine commercial, m'ont permis d'accroître mes compétences, tant le sur plan commercial que managérial.



Mon expertise acquise auprès des PME m'a permis d'affiner mes compétences dans les domaines du service, et d'apporter aux dirigeants des solutions toujours plus pointues pour leur Société.



Enthousiate et passionné, je souhaite au sein du Groupe Novalto m'enrichir d'une nouvelle expérience.