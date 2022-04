Benoit PHILIPPE

Fort de 3 ans d’expériences réussies à accompagner de grands groupes dans leurs enjeux de transformation, j’interviens à travers le cabinet Advise Consulting & Technology sur des projets à forte valeur ajoutée dans le domaine des services financiers sur mobile, de la gestion de la monnaie électronique et de la digitalisation de la relation client.



Je suis diplômé de SKEMA Business School et de GIST International College à Suzhou en Chine et certifié ITIL v3 Foundation.



Monnaie électronique : Orange décroche une licence dans quatre pays ouest-africains - 01 mars 2016 :

http://www.jeuneafrique.com/306415/economie/monnaie-electronique-orange-decroche-licence-quatre-pays-ouest-africains/



Total Club au Sénégal : Programme de fidélité associé à la digitalisation de la relation client :

http://www.total.sn/total-club.html



Mes compétences :

Conseil

Consulting

Systèmes d'information

ITIL Foundation V3

Gestion de projet

Business transformation

AML

CFT

PMO

Compliance

Moyens de paiement

Monnaie électronique

Digital

Mobile network operator (MNO)

Conformité

Mobile banking

EME (établissement de monnaie électronique)