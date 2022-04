Benoît PICHON

Mon entrée dans la vie active s'est faite en premier lieu comme aide familial sur l'exploitation agricole familiale... La mise en culture des parcelles de légumes, la récolte, la livraison... suite logique des nombreux étés passés à aider pendant les moments libres durant ma scolarité.



Ensuite en 1998, j'intégre la société EMILY comme monteur-assembleur pour une période de 6 mois. Cette expérience très bénéfique me permet de mieux appréhender, et comprendre le fonctionnement de l'entreprise.



De 1998 à 2000, je développe mes compétences comme technicien à la gestion de production. La saisie, le lancement et le suivi des commandes clients sur les chaînes de production et enfin la gestion des transports et des livraisons.



De 2000 à 2006, je mets à profit mon expérience de terrain comme technicien bureau d'études. De la conception de matériel de manutention destinées au domaine agricole, industriel, BTP, voirie ou encore environnement jusqu'à la réalisation des plans, nomenclatures, notices d'utilisation ainsi que les catalogues pièces détachées.



Depuis 2006, j'evolue vers le poste de responsable des achats matières premières, outillage/consommable ainsi que quelques investissements. De la négociation en coût et en volume, en passant par l'émission des ordres d'achat, jusqu'au suivi et la relance des livraisons.

De part mes connaissances techniques, une de mes tâches est également de suivre l'analyse de la valeur... et d'être force de proposition dans ce domaine.



En 2014, après 16 années passées au sein des Ets EMILY, je décide de donner une nouvelle orientation à ma carrière et de développer de nouvelles connaissances et compétences en intégrant la société COAXIAL TECHNOLOGIE, constructeur de machines spéciales destinées à l'industrie agro-alimentaire. J'occupe le poste d'adjoint responsableBE. Mes missions principales sont l'étude et la conception de machines spéciales, la prise de cotes ainsi que le relationnel client, le suivi de fabrication et de chantier.



Mes compétences :

Achats

Négociation

Gestion de projet

Relationnel

Conception mécanique

Travail en équipe