Benoit PIERRET

Suite à de nombreuses évolutions sur le plan fiscal, financier, juridique et social ; il est aujourd’hui primordial de prendre les bonnes décisions en matière de patrimoine.

L'optimisation de votre situation patrimoniale a donc pour objectif d'accroître votre niveau de vie, tout en augmentant votre autonomie et votre sécurité.



Mon métier consiste à vous conseiller et vous apporter des solutions fiscales, financières, juridiques et sociales dans le but d’optimiser votre situation actuelle et future, en accord avec vos projets, vos besoins et vos préoccupations.



Mes différents domaines de compétences sont les suivants :

- Constitution et Valorisation de votre capital financier et immobilier ;

- Préparation de votre Retraite ;

- Optimisation de votre Fiscalité (sur le revenu et/ou sur la fortune) ;

- Protection familiale ;

- Couverture sociale des travailleurs non salariés ;

- Transmission de votre patrimoine privé comme professionnel.



Mon métier évoluant sans cesse, j'assure à mes clients un suivi régulier dans la gestion de leurs actifs pour leur permettre de faire face aux nombreuses réformes et évolutions réglementaires.



Mes compétences :

GESTION DE PATRIMOINE

RETRAITE COMPLEMENTAIRE DEFISCALISEE

TRANSMISSION DU PATRIMOINE

FISCALITE PATRIMONIALE

EPARGNE / ASSURANCE VIE

AUDIT FINANCIER / CONSEIL