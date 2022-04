Benoit PIMONT

Vos productions ont besoin de SON, 20 ans d'expérience de la composition au mixage.

CINEMA-TV-PUB-INSTITUTIONNEL



Mini CV :

FILMS DOCUMENTAIRES, une centaine, dont les plus récents :

"Argent sale- Le poison de la finance" de Nicolas Glimois (Mano@mano)

"Au nom de Dieu-30 ans de guerre" de Thomas Johnson (Bellota Films)

"Nucléaire en Alerte" de Thomas Johnson (Play Film)

"La Bataille de Tchernobyl" de Thomas Johnson (Play Film)

"Un dernier été dans le Caucase" de Andreas Voigt (Seppia)



Fiction CINEMA :

"Grégoire Moulin contre l'Humanité" d'Artus de Penguern



Fiction TV

"Le Feu sous la Glace" de Françoise Decaux - sélection 7 d'or 1999 (Image & Cie)

"Pax Montana" de Bruno Kiser (BOA Films/Ellipse)

"Maximum Vital" de François Rossini (Image @ Cie)



Références : Thomas Johnson, Serge Moati, Yves Jeuland, Les Inconnus, Tom Novembre, Georges Pernoud, Gauthier Flauder, Javier Rebollo - Image & Cie, France Télévision, Arte, Canal+, Zed, Metropolis TV, Télé Image, Point du Jour, La Cie des Phares et Balises, Faut pas Rêver, DMD, Ellipse, ACS, Men at Work, Gloria Films, Gulliver, Play Film, Bellota Films, Atelier au Plaisir, La Générale Multimedia, Shivacom...



Spécialités : Son, musique, sound design, pianiste multi-instrumentiste