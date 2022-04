Benoit PIPART

Je suis actuellement en charge dans une société de 380 personnes, de l'administration du système et réseaux ainsi que du développement autour de l'ERP.

Cette fonction me permet de mettre en œuvres mes compétences en :

Administration de serveurs Windows, Vmware, Unix

Paramétrage et mise en œuvre de solutions réseaux

Développement PL/SQL , report

Analyse et support utilisateurs niveau 2 ERP et systèmes

Rédaction de cahiers des charges , analyses fonctionnelles , spécifications techniques , documentations utilisateurs



Mes compétences :

Configuration informatique

ERP

Routeur Cisco

Oracle

Microsoft Exchange

PL/SQL

Administration Windows 2000/2003

Administration Windows 2008

Support informatique

Administration système

Administration réseaux