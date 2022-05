Waffa ABBAD

Désirant intégrer une agence ou un cabinet de recrutement, j'ai pris l'initiative de compléter mes compétences en suivant une formation assistante ressources humaines au centre de formation SIFCO, de Besançon. De ce fait, je suis en mesure de contribuer au recrutement et à l'intégration des collaborateurs, de la réalisation de la fiche de poste, à l'intégration du nouvel embauché. En outre je suis capable d' assurer la gestion de l'administration du personnel, d'élaborer la paie et gérer les déclarations sociales associées, ainsi que de participer au développement des compétences des collaborateurs.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Microsoft Word

Ciel Paye

Microsoft Excel

Formation professionnelle

Déclaration d'embauche

Déclarations sociales et fiscales

Fiche de paie

Contrat de travail

Entretiens professionnels

Fiche de poste

Recrutement

Logiciel tempo