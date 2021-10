Jerome DEMAISON

Je suis inspecteur technique itinérant en véhicule incendie et cette expérience très enrichissante m'a permis de développer une large compréhension dans ce domaine . Aussi grâce aux responsabilités qui m'ont été confiées au long de mon parcours , j'ai pu démontrer mon sens de la négociation et ma capacité à atteindre les objectifs fixés .

Désireux de faire évoluer ma carrière et doté d'un très bon sens du relationnel , j'aimerai associer mes compétences et mes connaissances à celle de votre entreprise .



Mes compétences :

Formation NISSAN sur chariot électrique

Formation gaz niveau 1 ,2 , 3

caces 1 à 6

habilitation VGP chariot élévateur

Formation pyroban ( antidéflagrant )

soudure arc , MIG, TIG

Habilitation electrique B R

Formation Management et Commerciale

habilitation N1 N2