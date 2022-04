Catherine FRILLEY

Bonjour,

Je suis Catherine, esthéticienne et conseillère en image, et je suis en création d'entreprise

Catherine



Mes compétences :

Gestion des relations entre les salariées

Ouvertures et clôtures de caisses

Accueillir la clientèle

Maintient de l’hygiène et la sécurité sur le point

Prise de rendez vous

gestion de planning

Réaliser des actions de promotion, de communicatio

Mise en rayon, marchandisage

Animer l’espace vente

Règles de gestion de stocks

Assurer l’ouverture et la fermeture de la boutique

Encaissement

Diagnostic complet des couleurs ou analyse colorim

Analyse morphostyle

Révélation du style

Conseils coiffure Conseils maquillage et vestime

gestion, tri et restructuration de la garde-robe

Conseils accessoires

Accompagnement shopping, esthéticienne et coiffeur

Cours de maintien, de séduction, de gestuelle

​​​​​Soins amincissants, raffermissant

Enveloppements (algue, boue, chocolat)

Cellu M6

Gommage corporel​​​​​

Modelage palper rouler

Ultrasons

Soin jambes lourdes​​​​

Drainage lymphatique esthétique​​​Presso thérapie

Électrostimulation

Modelage aux ballotins​​​​

Mode