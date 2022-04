Benoit PITON

Au cours des 8 dernières années, je suis esssentiellement intervenu à des postes de Management de Projet ainis que d'Expertise/Conseil, tant du coté Entrepreneur que du coté Client (particulièrement dans le domaine de l'E&P pétrolier ou industriel).



J'ai pu faire la preuve de ma polyvalence, de ma réactivité et de ma capacité à gérer des projets dans leurs différents volets (financier, contractuel, opérationnel, technique, managérial, etc). J'y ai également développé une expertise en Génie Civil ainsi qu'une formation poussée aux domaines de la Qualité et du HSE, en lien avec les sociétés clientes.



Grâce à mon adaptabilité et à mon excellente formation de base, je suis apte à rapidement prendre la mesure d'un poste et à l'assumer au mieux. Je suis habitué aux contraintes de l'expatriation, essentiellement sur des projets d'importance (Management, en tant que Lead ou en tant qu'Adjoint, Ingénierie et Expertise, Construction).



Mes compétences :

Polyvalence

Gestion de projet

Génie Civil

Adaptabilité

Expatriation

Brownfields