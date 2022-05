Thierry SANNIER

Spécialiste HSSE pour la sécurité des personnes et des biens dans les domaines connexes à l'industrie durant ces 17 dernières années à différents niveaux de responsabilités : Chef d'Agence Logistique ; Commissioning des équipements de sécurité sur FPSO et sur plateformes ; Construction (structures offshore, piping, plateforme, ...) ; Hook-up ; Démarrage des installations (start-up) ; Arrêts Techniques (shutdown) ; Transport terrestre, fluvial et maritime (Logistique pétrolière, rig move) ; Forage ; Mise en place et management système de gestion HSSE (HSSE-MS)

Chef d'Agence ; Conseiller HSSE ; Manager HSSE ; Manager HSE Projet ; Directeur Opérations Logistiques, Chargé de sécurité Site. Habitué à la mise en place de la politiques HSE, management du HSSE-MS, réaliser les procédures HSSE, effectuer les inspections de sécurité et des audits sur sites éloignés cet chez les sous-traitants.



Participer, animer des réunions HAZID et études HAZOP, Produire/contrôler/valider les analyses de risque, faire le reporting d'activités et les comptes rendus de la performance HSSE.



J'ai effectué une carrière dans l'Armée de l'Air où j'ai été Conseiller Régional en prévention incendie, puis commandant d'une unité de sécurité Incendie sur une base aérienne de l'Est de la France et en opérations extérieures.



Mes compétences :

Safety

Offshore Oil & Gas

Oil Field

Onshore Oil & Gas

Audit

Scaffolding

SIMOPS preparation

Root Cause Analysis

Piping Layout

Microsoft Office

Microsoft Excel

Fire Prevention

FPSO

Day-to-day administration and management

Basic Safety Training

Survie en mer

Management opérationnel

Construction

Management

HACCP

Invoicing > Issuing Invoices

SIMOPS

HSE Management

Civil Engineering

Toolbox Talks

Army

HAZOP

Hazard Analysis and Critical Control Point

Rig Moves

ISO 14001

Comptes rendus Management

HAZID

Food Hygiene

ISO 900X Standard

Internal Audit

OHSAS 18001