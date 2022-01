Benoît POIRIER DIT CAULIER

En vue de d'évoluer vers des postes à responsabilités dans le domaine de la restauration, je recherche des postes lié au service en salle voir à la cuisine afin d'acquérir plus d'expériences et de continuer à me former.

N'hésitez pas à me contacter pour échanger et en savoir plus sur mon projet.

A bientôt!



Mes compétences :

Organisation d'entreprise

Droit fiscal

Travail en équipe

Livraison aux particuliers

Service client

Droit du travail

Gestion de la relation client

Relations clients

Cuisine

Droit des contrats

Droit des sociétés

Gestion des stocks

Organisation du travail

Restauration commerciale

Dressage

Service à l'assiette

Préparation boisson chaude et froide

Accueil client

Méthodes de service

Service plateau

Cocktails

Débarrassage

Encaissement