Benoit POISSON

En poste chez Essilor dans l'équipe réseau depuis 2011. Je suis le référant technique concernant le réseau WAN chez essilor.

Mes missions sont diverses et consistent en un mélange d'activité de RUN et de BUILD.

J'ai récemment participé activement au RFP WAN sur la zone Asie en tant que technical authority.

Je suis le correspondant privilégié des opérateurs sur la zone Europe.

J'ai participé a la mise en place de Vrf dédiées a nos partenaires.

Je travaille actuellement avec différents opérateurs sur la stratégie de routage mondiale du réseau.



Je participe aussi à l'administration de différents équipements réseaux et sécurité ( Firewall, Optimisation WAN, etc. ) et à la formation des différents niveau de support



Mes compétences :

ITIL

Supervision

Virtualisation

Réseaux informatiques & sécurité

Juniper MAG

Riverbed

Border Gateway Protocol

IPAM

DNS

Routage IP

Routeur Cisco

Cisco IOS

Fortinet

Check Point

Firewall Palo Alto

WAN