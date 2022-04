Benoit POISSON

Fort de nombreuses années d’expérience passées dans différents domaines d’activité, j’ai pu acquérir de solides connaissances aussi bien en gestion (achats, vente, stocks, administratif, management et autres).

Notamment dans le domaines des produits métallurgiques, du soudage, de l’outillage ,des epi et plus dernièrement de l'outillage lié au décolletage…

Aujourd’hui, les connaissances acquises dans tous ces domaines m’amènent à vouloir apporter l’ensemble de mon expérience au sein d’un service dynamique.



L'anticipation,la rigueur et le respect des délais sont des qualités indispensables pour avancer, ceci me permet d'avancer avec efficacité. .intéressé par tous les domaines que je rencontre et découvre, je n'ai aucun mal a changer de secteur d'activité et à en profiter pour compléter mes connaissances. l'avance et de développement personnel passe par le dépassement de soi.







Mes compétences :

Achats

Management

Approvisionner

Negocier des achats

Organiser des inventaires

Analyser des resultats

Gerer des stocks

Organiser