Benoit PONTHIEU

De formation autodidacte depuis plus de 10 ans dans les technologies du web et en apprentissage constant dans le but de pouvoir toujours proposer le meilleur et de découvrir de nouvelles choses.



Je commence tout d'abord en 2011 par créer une auto-entreprise puis au vue de sa croissance, je crée en 2012 Fabrik4Web SAS suivie d'une embauche d'une développeuse en 2013



Les services proposés :



- Création de sites internets

- Jeux concours // Challenge de vente // E-learning

- Campagne de newsletters

- Réalisation d'applications mobiles

- Interfaces pour systèmes embarqués

- Hébergement web // Infogérance

- Configurateur / Simulateur temps réel 3D (Unity 3D) avec liaison HTML/CSS/PHP/NODEJS

- Système de présentation innovante sur tablette

- ...



Fabrik4Web est signataire de la charte eTic France et Belgique et fait partie du club e-Entreprises



http://www.fabrik4web.com



Mes compétences :

Administrateur linux

HTML5

JQuery

CSS2 & CCS3

PHP5

PhoneGap

Développeur