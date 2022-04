Benoît PONTON

Athlète de niveau national en athlétisme (demi-fond et fond), j'ai participé à une vingtaine de championnats de France (piste, cross, route).



Ce niveau de pratique, dans une discipline exigeante en terme de rigueur, de courage, d'abnégation m'amène à être déterminé, compétitif, professionnel, dynamique et en recherche constante de résultats dans tous les domaines.



L'apprentissage sur le terrain et l'acquisition d'expériences sont pour moi fondamentaux mais doivent s'accompagner de connaissances théoriques validées par des diplômes.



Je participe régulièrement à l’organisation d’événements sportifs et m’investit dans l’encadrement d’athlètes grâce à des diplômes fédéraux d'entraîneur et de dirigeant.



Je mets mes compétences au service du sport Français, à l'aide de qualités managériales appliquées au sport (communication, marketing, sponsoring, merchandising, etc.).



Mémoires :

- La place du sport dans les campagnes politiques.

- Les Jeux Méditerranéens, des intérêts dépassant le cadre du sport ?

- Le système sportif dans les universités américaines.

- Du CIO à Paris 2012, comprendre pour rebondir.



Mes compétences :

Lobbying

Marketing

Communication

Coaching

Management

Sponsoring

Journalisme

Sport

Athlétisme