Benoit PORTELLI

J'apporte mes compétences techniques et organisationnelles au sein d’un laboratoire de contrôle et d’analyse chimique.



En effet j'ai 10 ans d'expériences, et une vision à 360 ° du poste.



Des compétences techniques sur appareil LC, GC et AAS.



Une expérience de création, de gestion et d’organisation d’un laboratoire.



Des expériences d’encadrement d’équipes de techniciens



Des domaines analytiques connus variés et différents: l’agro-alimentaire, la cosmétologie, la parachimie, la pétrochimie, l’environnement.



Mis en place d'un système qualité ISO 17025, garant de l'application du système qualité (cartes de contrôle, gestion des non conformités, test inter-laboratoires)



Gestion des achats et investissement du laboratoire (commande, réception, accord factures)



Mis en place d'actions commerciales et suivi de la satisfaction des clients (devis, prospections, écoute clients)



Mes compétences :

Contrôle qualité

Laboratoire d'analyse

Pesticides

Qualité

Responsable laboratoire