Samia NASREDDINE

Bonjour,



A la recherche de nouvelle opportunité , vous trouverez ci dessous un aperçu de mes compétences



Compétences techniques :



Formation aux risques chimiques, BPL, et BPF

Travail en zone à atmosphère contrôlée

Travail en zone blanche, et zone stérile

Travail en zone ATEX

Connaissance des normes ISO

5S , Lean manufacturing

Formation en couleur



Production et Conditionnement

Gestion des Mps (contact fournisseurs, entrée en stock, contrôle qualité….)

Gestion des articles de conditionnement

Créer les nomenclatures dans PMS d’après les données de Base

Planification de fabrications et conditionnement

Lancements des Ordre de fabrication via un ERP et de conditionnements

Contribuer à l’amélioration continue de la production (process, sécurité, rendement…)

Assurer la gestion documentaire des pilotes et des fabrications

Ecrire les MOP en manuels ou en automatique dans MES

Renseigner les temps de gamme (en fonction des quantités de lancement, temps de pesée, fabrication…)

Gestion des MAD client

Contrôle de stock



Mise en place et validation de nouvel équipement

Formation à l’utilisation des appareils suivants :

Mélangeur : Olsa, Becomix ,Vetraco, Vaccumix

Broyeur : Forplex ,Micronet,Microniseur

Ligne de conditionnement : Kalix, Citus



Management

Gestion de personnel

Formation du personnel

Recrutement



Gestion de projets :

Assurer le lancement des nouveaux produits en lien avec le client interne ou externe

Suivi du 1er pilote et des premières fabrications jusque validation du process

Transposition industriels de formule labo (de 35kg à 1200kg) sur différents types de mélangeur

Interface entre les différents services concernés (qualité , marketing, R §D, chef de projet ..)



Qualité

Assurer le suivi des premières fabrications jusqu’à l’acceptation des produits

(Analyse physico-chimique, organoleptiques)

Gestion des non conformités et mise en œuvre des actions correctives



Formulation

Développement de formules

Contretypage et création de teinte



Analyses

Echantillonnage

Mise en solution, calcination

ICP-AES, ICP-MS, Absorption Atomique Flamme,

Spectroscopie Infra Rouge, Spectroscopie UV, Spectroscopie à Fluorescence X

Analyseur Carbone, Soufre

Chromatographie ionique, HPLC, électrophorèse capillaire, CPG

Dosage potentiométrique, volumétrique, ionométrie, ph-métrie, Karl fisher, granulolaser

Colorimétrie : Spectrocolorimètre



Métrologie

Validation et qualification des équipements



Langues : Anglais

Logiciel : SAP , Adonix X3, Felten, XFP



Si mon profil vous intéresse , n'hésitez pas à me contacter



