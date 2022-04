Benoît POTEL

Diplômé de l'INSA Rouen en Énergétique & Propulsion, je recherche un emploi dans les domaines de l'aéronautique et du spatial. J'ai suivi une spécialité de 5ème année dans les Systèmes de Propulsion Aéronautique et Spatiale.



Suites au cursus et stages réalisés, mes compétences s'orientent vers les systèmes multi-physiques (hydraulique/pneumatique/thermique) ainsi que sur les performances moteur.



Compétences :

Sciences : Mécanique des fluides, Transferts thermiques, Combustion, Dynamique des gaz, Aérodynamique, Turboréacteurs, Turbomachines

Programmation : C/C++, Fortran 95, Matlab

Logiciel : Microsoft Office, AMESim, PROOSIS, CATIA, OpenFoam, Fluent, ICEM





Mes compétences :

Bureautique usuelle

Catia v5

Amesim

Fluent

Transfert thermique

Combustion

Mécanique des fluides

Dynamique des gaz

Fortran 95

Turbo Jet