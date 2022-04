Benoit POUJOL

Gérant de l'Agencepro, spécialisé dans l'immobilier commercial



nous mettons à votre disposition l’expérience et le savoir-faire d’une équipe de professionnels au service de l’immobilier commercial :



Conseil

Études

Transactions

Investissements

Locations ...



L’agencepro est une agence immobilière spécialiste de l'immobilier de l'entreprise : achat, investissement ou location de bureaux (Montauban, Toulouse, Agen, cahors...), implantations commerciales (boutiques, magasins) et locaux d'activité (entrepôts, usines).



Pour des raisons de réactivité et d'optimisation, l’Agencepro agit aussi en qualité de promoteur - constructeur, et gère elle même son patrimoine de plus de 200 000 m² à ce jour, constitué de locaux commerciaux, locaux d'activité, Bureaux.

L’Agencepro assure principalement deux types de mission :



• Le conseil à l'acquisition et à la vente



• Ensemblier Immobilier

- Promoteur - Constructeur

- Exploitant et Gestionnaire

- Investisseur



Nous développons principalement des projets « clés en main » dédiés par avance à des locataires avec lesquels nous entretenons une relation de partenariat.





Mes compétences :

Immobilier