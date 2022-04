Benoit PRADIER

Mes 10 années d’expérience en bureau d’études techniques m’ont permis d’acquérir des compétences variées dans le domaine électrique et électrotechnique pour différents marchés (industrie,défense, aéronautique, BTP). Voici mes domaines de compétences :

▶ conception, dimensionnement et installation électrique ;

▶ développement et qualification ;

▶ stockage d’énergie ;

▶ gestion et suivi de projet.



En recherche active d'emploi dans la région bordelaise.



Mes compétences :

Génie électrique

Electrotechnique

Rédaction technique

Conception de produit

Gestion de projet