Benoît PRÉVOST

Curieux et passionné par les métiers du web, j’ai travaillé successivement dans l’univers du graphisme, du marketing et de la communication.



Fort de cette expérience polyvalente, je me suis spécialisé en 2010 dans l’accompagnement des entreprises sur les réseaux sociaux : lancement d’un réseau social dédié aux entrepreneurs pour le groupe Les Echos, animation de communautés pour le journal Le Nouvel Economiste, alimentation d’un blog pour la société Myapp, et aujourd’hui développement de la présence de la marque Voyages-sncf.com sur les réseaux sociaux.



J’aime écrire, j’aime concevoir et bien sûr j’aime échanger ! Alors n’hésitez pas à me contacter pour partager ensemble sur l’avenir des réseaux sociaux :)



Mes compétences :

Photoshop CS5

Illustrator CS5

Indesign CS5

Dreamweaver CS5

Flash CS4

Wordpress

Facebook / Twitter

Créatif

Social media manager

Rédacteur

Communication

Marketing

CMS

Polyvalent

Web

Emailing

Google+

Community management