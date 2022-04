Benoit PROCHET

Actuellement ingénieur d'études dans le laboratoire de recherches PhLAM de l'université de Lille, j'ai en charge la réalisation, la mise en forme et la caractérisation de préformes destinées à la fabrication de fibres optiques.



Aujourd'hui je suis à l'écoute d'opportunités, je recherche un poste d'ingénieur matériaux dans un laboratoire de recherches. Pour ma part, le terme "matériaux" englobe plusieurs disciplines : des polymères aux verres, en passant par les matériaux composites, les métaux et les bétons.



Je suis mobile dans la France entière et je peux être disponible rapidement.



Mes compétences :

Chimie des matériaux

Spectroscopie

Chromatographie

Caractérisation des matériaux