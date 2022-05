Bonjour,

Je m'appel Quentin Atzeni, j'ai 23 ans et je suis actuellement étudiant à l'Ecole des métiers de l'environnement (EME) à Bruz (35) en Bretagne.

Je suis actuellement à la recherche d'un stage de 3 semaines minimum pour l'été 2015 dans le domaine de l'eau (traitement des eaux, analyse laboratoire, station d'épuration etc...), pour pouvoir valider mon semestre de l'année en cours.

Mon parcours d'étudiant est le suivant.

Après avoir validé mon Baccalauréat Scientifique option Science de l'Ingénieur avec mention AB en 2010, je me suis inscrit en classe préparatoire PCSI (Physique Chimie et Science de l'ingénieur) au Lycée Pierre de la Ramée à Saint-Quentin (02) en Picardie. Après un an de cours, je me suis orienté vers un DUT Génie Chimique et Génie des Procédés à l'IUT de l'Aisne à Saint-Quentin. Puis après avoir validé mon diplôme en 2013 (avec un stage de 4 mois au sein de l'entreprise IDOINE Piscine à Soissons), j'ai réalisé une Licence Professionnel Métiers de l'Eau à l'IUT de l'Aisne et terminé la formation avec 4 mois de stages au sein de l’entreprise NLMK Coating à Beautor (02). Suite à l'obtention de ma License, j'ai rejoint la formation d'ingénieur dans les métiers de l'environnement à l'EME.



Mes compétences :

Microsoft Office

Manutention

Laboratoire d'analyse