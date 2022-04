Benoit QUENET-BEAUVALLET

Journaliste, spécialisé circulation et sécurité routière depuis 1995, j'ai développé à titre de test un système d'information prévisions de circulation embarqué en 1996. De cette expérience est né le service sur AvantGo (web téléchargeable adapté aux PDA), puis un service destiné aux téléphones mobiles.



Mai 2006 a marqué un tournant avec la création de la société de presse "pure player" autour de ce service.



Aujourd'hui MINICIRCUL un service de prévisions de circulation et actu sécurité routière/quotidien de l'automobiliste distribué sur divers canaux avec le soutien de la Sécurité routière, le CNIR, les CRICR ainsi que la Préfecture de Police.



L'agence distribue ses informations et podcasts entre autre sur Zerotracas.com, le site de la Direction Interdépartementale des Routes d'Ile-de-France et le site revisersavoiture.com.



Mes compétences :

Automobile

Presse

Sécurité

Sécurité routière

Video