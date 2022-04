Benoît QUÉZÉDÉ

8 années d’expérience en Trésorerie au sein de grands groupes côtés et de sociétés de taille intermédiaire

Fortes compétences en couverture des risques de change et risques de taux

Exercice de la fonction de Trésorier Groupe dans un contexte de LBO

Aptitude à la gestion du changement des outils informatiques (chef de projet sur deux installations de logiciel de trésorerie, passage à EBICS et au SEPA)

Gestion de la relation avec les partenaires financiers (Banques, Fonds d’investissement, Actionnaires)



Intervenant auprès des Masters Spécialisés à l'INSEEC Bordeaux (12h/an)





Mes compétences :

Trésorerie

finance