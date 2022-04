Benoît RAIMBAULT

Diplômé du Master MSc in Management de Toulouse Business School (ESC Toulouse) et du double Master en Gestion d'entreprises de l'Université de Los Andes en Amérique Latine (accréditées Equis, AACSB & AMBA), je suis actuellement chef de projet Digital, eCRM & Mobile pour les clients grands comptes chez Harington.



> Expérience opérationnelle en gestion de projets Marketing digital sur les marchés e-commerce, e-tourisme, mobile apps et opérateurs telecoms.

> Excellentes capacités d'analyse.

> Trilingue: Anglais, Espagnol, Français.

> Résultats démontrés en gestion d'équipes transversales sur des projets technologiques très innovants.

> Bonnes capacités de communication, relationnelles et de médiation.

> Forte capacité d'argumentation.

> Compétences professionnelles de présentation en mission de Conseil.

> Insatiable curieux.



Mes compétences :

Marketing digital

Marketing mobile

Web analytics

Études marketing

AMOA

IPhone / iPad / Android

Google analytics

Stratégie digitale

Microsoft Project

Application IPhone

Webmarketing

UX

B2C

Apple iOS

eCRM